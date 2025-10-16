Un trabajador queda inconsciente tras caer a un depósito de uvas de una bodega en Castrillo de la Vega

Un trabajador de una bodega de Castrillo de la Vega (Burgos) ha resultado herido tras sufrir un accidente laboral en la tarde de este jueves, 16 de octubre.

Según informa el 112 Castilla y León, ha ocurrido en las instalaciones de una bodega situada en la carretera N-122, en la travesía de la localidad, sobre las 16:15 horas, cuando la sala de operaciones ha recibido una llamada solicitando asistencia para el hombre, de 43 años, que había quedado inconsciente tras caer dentro de un depósito de uvas mientras realizaba una operación de descube.

Además, el personal de la bodega ha manifestado que no conseguían sacar al herido del depósito.

Por ello, acto seguido el 112 ha pasado el aviso a los Bomberos de Aranda de Duero, la Guardia Civil de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que por su parte ha enviado al lugar de los hechos una UVI móvil con personal sanitario.

Una vez rescatado el empleado del depósito y tras recibir una primera asistencia sanitaria, el personal de Sacyl le ha trasladado en UVI móvil al hospital de Aranda, desde donde hace unos minutos ha sido evacuado, también en UVI móvil, al hospital de Burgos.