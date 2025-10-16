Los premios Artes Escénicas de CyL ya tienen ganadores: Helena Pimenta, reconocida con el galardón de Honor

Ceremonia de entrega de los I Premios Artes Escénicas de Castilla y León Ricardo Ordóñez / ICAL

El Teatro Principal de Burgos ha acogido este jueves, 16 de octubre, la gala de entrega de galardones de los I Premios Artes Escénicas de Castilla y León.

Unos premios organizados por Artesa, con el patrocinio de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y el apoyo de la Diputación de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos, que, tal y como ha destacado Alberto Estébanez, presidente de Artesa, han nacido “como un hito histórico para el sector de las artes escénicas de Castilla y León, reconociendo el talento, la creatividad y la excelencia de nuestras compañías y profesionales”.

Las distinciones han reconocido a ‘El castillo de Lindabridis’, obra de la compañía Nao d’amores y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con el Premio al Mejor Espectáculo de Teatro; y ‘Ésta, no es una historia de mujeres’, de Cidanz Producciones con el Premio al Mejor Espectáculo de Danza.

A estos se suman ‘La bruja Rechinadientes’, un montaje de Katua&Galea Teatro, distinguido con el Premio Espectáculo para la Infancia y la Juventud; ‘Disculpa si te presento como si no te conozco’, de La Pequeña Victoria Cen, con el Premio al Mejor Espectáculo de Circo; y la Sala Al norte a la izquierda, de Azar Teatro, con el Premio Revelación.

El palmarés lo completa el Premio a la Excelencia, que ha recaído en el programa ‘Clunia Cultural’, gestionado por la Diputación Provincial de Burgos y distinguido “por su remarcable trayectoria y empeño en promover las artes escénicas y poner en valor el incomparable marco arqueológico del Teatro Romano de Clunia como referente cultural para la ciudadanía de Castilla y León y de toda España”.

Por su parte, la directora de escena y dramaturga salmantina Helena Pimenta, ha sido reconocida con el Premio de Honor, por su labor en defensa del “teatro independiente que no se pliega a la comercialidad y se afianza en el futuro como un referente”.

Y también por “ejemplificar la originalidad genuina del creador, el rigor intelectual y el coraje de significarse como artista en unos años en que las artes escénicas se estaban configurando como un instrumento de reflexión en la sociedad español”.

El jurado de esta primera edición ha estado formado por Senador González Puente, María Cortijo Calvo, Eduardo López Velasco, José María Esbec Martín, Aránzazu Rodrigo Martín, María Jesús Moro Tejedor, Pilar Alcalde Liébana y Ezequiel Jesús Pastor Martínez.

La gala, conducida Eva Manjón y César Catalina, ha contado en la dirección musical con Diego Galaz, quien ha amenizado la ceremonia en directo junto a Jorge Arribas.

Por su parte, los 15 artistas del Colectivo H3B, un grupo de danza dedicado a promover la cultura urbana, han sido los encargados de abrir la gala con ‘Human’, un montaje de Leticia Bernardo.

Además, durante la misma se han sucedido otras actuaciones como la de El Trío Caracol, que ha ofrecido una adaptación teatralizada de una de las composiciones clásicas de la copla española, ‘Tengo miedo’.

Tampoco ha pasado inadvertida la actuación flamenca ‘Compás de ausencia’ de la compañía Rita Clara, creada para la ocasión, ni el espectáculo de danza contemporánea de la coreógrafa Sara Sáiz y la compañía Cidanz Producciones, ‘Daydreams’.

La programación la han completado las actuaciones de Alicia Maravillas, Óscar Escalante, ConCedeClown, Javier Rey, Fernando Ballesteros, Angélica Gago, Chus Gutiérrez y Cristina Salces.

Cabe destacar que la ceremonia ha contado con la presencia de intérpretes como el salmantino José Antonio Sayagués, el director de escena y dramaturgo José María Esbec, la escenógrafa burgalesa Elisa Sanz, el director de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, Manuel González, y la directora del Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia, Marián Palma Castillo.

También con Jesús Cimarro, productor teatral, director del Festival de Mérida y presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza; el vicepresidente de la Academia de las Artes Escénicas de España, Eduardo Galán Font; el escultor Cristino Díez, creador de las estatuillas de los Premios, y el coreógrafo Alfonso Ordóñez.

Tampoco han faltado los representantes institucionales, entre los que destacan la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho; el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez; y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.