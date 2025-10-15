Cajaviva Caja Rural inaugura nueva oficina en Burgos: "Apostamos por un modelo de banca que no se deslocaliza"

Cajaviva Caja Rural reafirma su apuesta por el territorio con la apertura de una nueva oficina en Burgos capital. Se trata de la número 12 en esa ciudad y la número 92 en las comunidades de Castilla y León, Cantabria y Lérida. La nueva oficina se encuentra en la calle Severo Ochoa.

Para el director general de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte, el plan de expansión de la entidad demuestra que apuestan "por un modelo de banca que no se deslocaliza, sino que crece desde la cercanía".

La entidad financiera presume de un modelo basado en la proximidad. El director de Área de Negocio, Javier Casado, explica que la apertura de nuevas oficinas permite que cada cliente pueda relacionarse como desee con su Caja. "Estamos disponibles para todo lo que necesiten" y recalca como en Cajaviva Caja Rural no es necesario solicitar cita previa para realizar cualquier gestión.

Esta atención presencial se combina con una fuerte apuesta por la banca digital. El 87% de la operativa se realiza mediante medios digitales. El director de la nueva oficina burgalesa, Héctor Martínez Bermejo, considera que es importante que el cliente sepa que "tiene una oficina a la que acudir cuando necesite hablar con alguien que lo conoce”.

Martínez Bermejo define la nueva oficina de Burgos como un espacio moderno y accesible donde el cliente se podrá sentir "entendido y atendido".

Cajaviva Caja Rural tiene en la actualidad 120.000 clientes y 40.000 socios.