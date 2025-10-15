Atropello en Burgos: una niña de 11 años trasladada al hospital
El centro coordinador de emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso a las 14:13 horas.
Una niña de 11 años ha resultado herida tras ser atropellada por un turismo a la altura del número 18 de la carretera Poza, en Burgos.
El centro coordinador de emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso a las 14:13 horas. Hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Burgos, mientras que Sacyl movilizó una ambulancia de soporte vital básico para atender a la niña.
Finalmente, la menor fue trasladada al Hospital de Burgos, donde permanece bajo supervisión médica.