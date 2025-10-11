Minutos de gran tensión en Burgos tras un incendio en la azotea del edificio Otamendi

La ciudad de Burgos capital ha vivido momentos de gran tensión y alarma este sábado debido a un incendio que se originó en la azotea del edificio Otamendi, situado en la Avenida Cantabria, y que generó una visible e intensa columna de humo.

Una llamada a las 17:56 horas al 112 desencadenó la movilización inmediata de un amplio dispositivo de emergencia. Se dio aviso a la Policía Local, Policía Nacional y a los Bomberos de Burgos, quienes lograron sofocar las llamas minutos después de su llegada.

Aunque los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar, afortunadamente no ha habido que lamentar heridos.

Las primeras informaciones apuntan a que el fuego pudo haberse originado en la antena del propio edificio. Debido al gran despliegue de efectivos, la zona fue acordonada y fue necesario cortar el tráfico en las vías aledañas mientras se realizaban las labores de extinción.