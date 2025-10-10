Trágico accidente en Burgos: dos muertos y una persona herida tras una colisión frontal entre turismo y furgoneta

Dos personas, un hombre y una mujer, han perdido la vida este viernes, 10 de octubre, tras un trágico accidente de tráfico que se ha producido a las 13:20 horas en la localidad burgalesa de Montorio, como han informado fuentes del Servicio de Emergencias.

Todo tras una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta en el kilómetro 29 de la N-627, en la localidad burgalesa, donde los alertantes informaban de que había, al menos dos personas heridas e inconscientes en el interior de uno de los vehículos.

La sala del 112 ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y también a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias Sacyl tras el aviso.

Se ha movilizado a un equipo médico de Burgos rural, a dos ambulancias de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado que posteriormente ha sido anulado.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de dos personas, un varón y una mujer.

Además, se ha atendido a otra persona que ha resultado herida tras el fatal siniestro.