Grave accidente en la AP-1 en Briviesca: una mujer evacuada en helicóptero y retenciones kilométricas

Una mujer ha resultado herida en un grave accidente en la AP-1, en Burgos, tras una colisión entre un camión y un turismo. El suceso ha tenido lugar a las 15:59 horas, tal y como ha informado la sala de emergencias 112.

Los alertantes informaban del siniestro que se producía en el kilómetro 36 de la citada vía, en sentido Vitoria, a la altura de Briviesca. La sala del 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Burgos, la Policía Local de Briviesca, Bomberos de Burgos y de la Diputación de Burgos y a Sacyl, que ha enviado varios medios, entre ellos un helicóptero sanitario.

En estos momentos, los bomberos trabajan en el lugar para excarcelar a la mujer que se encuentra atrapada mientras el helicóptero ha aterrizado para atender a la víctima.

El accidente ha provocado más de seis kilómetros de retenciones en el carril en sentido Vitoria. La DGT informa sobre el corte total de la vía entre el kilómetro 34 en Prádanos de Bureba y el kilómetro 36 en Briviesca.