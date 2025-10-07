Ricardo, chef arandino, da el secreto de la mejor tortilla de España: "Usamos unos huevos increíbles"

Castilla y León en general y Aranda de Duero en particular, están de enhorabuena. En el municipio burgalés, concretamente en el Monalisa Gastrobar, que abrió sus puertas hace escasos dos meses, se come la mejor tortilla de patatas con de España, ni más ni menos.

Ricardo Martín es el chef del restaurante y lograba el primer puesto este lunes, 6 de octubre, dentro del III Campeonato Internacional de Tortillas de patatas con, dentro del Trofeo Tescoma en la última jornada de la feria de Alicante Gastronómica.

El ganador ha logrado el primer puesto gracias a su receta de tortilla que incluía entre los ingredientes básicos, morcilla y pimiento rojo asado, un auténtico placer para el paladar que ha conquistado al jurado.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con Ricardo Martín después de lograr el galardón y nos cuenta cuáles son los secretos de su premiada tortilla.

Mejor tortilla de España con

“Nos han dado el premio a la mejor tortilla de España con. Está la modalidad tradicional, con patata, cebolla o sin cebolla y huevo. Y luego está el concurso de la mejor tortilla con que además de esto debe llevar un ingrediente”, asegura a este periódico, Ricardo Martín.

Un ingrediente que era, como no podía ser de otra manera, la morcilla IGP de Burgos y la única de Aranda que es la morcilla El Revillano. Nuestro entrevistado, tirando siempre para la tierra porque nació en la localidad burgalesa, usa “ingredientes del lugar”.

El Gastrobar Monalisa lleva solo dos meses abiertos. “Ha sido una locura”, añade nuestro entrevistado que ha trabajado también en el Hotel Montehermoso de Aranda y en Prado Rey.

“El año pasado quedé tercero en el mismo campeonato y hace dos años quedé cuarto en el apartado de tortillas con. La tradicional es lo que se nos está resistiendo un poco”, añade nuestro protagonista.

“Hay mucho nivel en lo que tiene que ver con la cocina tradicional, pero en un futuro buscaremos triunfar en él. El año que viene intentaremos sacar algún puesto”, apunta alto el hostelero.

35 años y lleva en el mundo hostelero desde los 15 años, casi nada.

Los secretos de la tortilla de Ricardo

“Además de que he vuelto a esencia de la tortilla, de toda la vida, la mía es una tortilla cremosa. Los huevos son los fundamentales. Muy importantes unos huevos de calidad. Usamos unos increíbles gallegos de Coren, que es la mejor marca nacional que tenemos. Trabajo con ellos desde que empecé y son una pasada”, explica.

Además, entre estos secretos está también el “buscar el equilibrio”. A Ricardo le “gusta más una tortilla menos ligada y más cremosa” en la que “se aprecie la morcilla pero no inunde todo su sabor el plato”, explica.

“Es muy importante el equilibrio en la tortilla. El poder probar la patata, degustar el huevo, que salgan los tonos de la morcilla y del pimiento asado que también lleva. Además, tiene que quedar muy bonita. En un campeonato se busca también esa estética, pero sin olvidar ese equilibrio”, explica el chef.

Un equilibrio entre la morcilla, la patata y el huevo y una cremosidad que ha convertido a la tortilla de Ricardo en la mejor de España con en tierras alicantinas.

Alegría

“Estoy muy contento con el premio. No estaba convencido del todo, pero cuando comenzaron a descartar y dijeron mi nombre lloré, salté, me reí. Fue algo increíble”, asegura Ricardo Martín.

El chef afirma que “el premio se ha venido para Aranda” y por eso está tan satisfecho por un premio con el que se hace la boca agua.