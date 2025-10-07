Detenidos dos menores por agredirse en una vivienda de Burgos: se amenazaron con un cuchillo y unas tijeras

La Policía Local ha detenido a tres personas, dos de ellas menores de edad, por un delito de amenazas y otro de malos tratos en el ámbito familiar.

La primera de las detenciones tuvo lugar la tarde del miércoles 1 de octubre cuando a las 15:40 horas recibieron un aviso al teléfono 112. En la llamada, alertaban de una fuerte discusión con amenazas y agresión en un domicilio de la calle Francisco Grandmontagne.

En el lugar, los agentes localizaron a una persona de avanzada edad, sufriendo un cuadro de ansiedad, y solicitando la actuación de la Policía Local por dos menores que estaban en el interior de la vivienda, un chico de 14 años y una chica de 16.

Estos se encontraban discutiendo y tenían diversos golpes y erosiones, además de haber utilizado un cuchillo y unas tijeras con los que, presuntamente, se habían amenazado.

El tercer detenido fue un hombre de 34 años que fue acusado por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar. Los hechos tuvieron lugar a las 22:00 horas del miércoles 1 de octubre en un domicilio de la Calle Córdoba por una fuerte discusión de pareja.

A la vista de los indicios, y al observar cómo se encontraba la vivienda y tras las manifestaciones aportadas, los agentes de la Policía Local procedieron a su detención.