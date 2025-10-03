Archivada la causa penal abierta por las exmonjas de Belorado contra el arzobispo de Burgos al no apreciarse indicios de delito

Imagen de archivo del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, en una comparecencia sobre de las monjas de Belorado Ricardo Ordóñez / ICAL

Una de cal y otra de arena para las exmonjas de Belorado. Tres días después de conocer que el Tribunal de Instancia de Briviesca ha acordado dejar sin efecto su desahucio, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Briviesca (Burgos) ha archivado la causa penal abierta contra el arzobispo de Burgos, Mario Iceta.

La resolución, fechada el 1 de octubre y notificada este viernes a las partes, responde a la denuncia presentada por varias exmonjas contra el comisario pontificio de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio, por presuntos delitos de administración desleal, coacciones y revelación de secretos.

Si bien, la jueza ha decretado el sobreseimiento libre y el archivo de la demanda al considerar, según consta en el auto del 1 de octubre, que no existen indicios de delito en los hechos investigados.

En el auto, la autoridad judicial considera acreditado que su nombramiento como comisario pontificio fue "correctamente inscrito en el Registro de Entidades Religiosas", lo que le acreditaba como legítimo administrador de los bienes, y subraya que no se ha deducido "perjuicio alguno para los monasterios" en su gestión.

En relación a la acusación de coacciones, la resolución descarta la existencia de delito en el cambio de una llave del monasterio de Derio, al constatar que las denunciantes "conocían la existencia de otra entrada".

Mientras que sobre la revelación de secretos, el auto afirma que no existe deber de confidencialidad en la información que Iceta maneja como comisario pontificio, ni "relación profesional alguna" con las denunciantes que permita sostener la acusación.

El inicio de esta causa se remonta a julio de 2024, cuando las exreligiosas pusieron la demanda. En octubre de ese mismo año, el caso fue sobreseído a instancias de la Fiscalía al considerar que los hechos "carecían de relevancia penal".

Si bien, la Audiencia Provincial de Burgos ordenó en marzo de 2025 su reapertura por considerar "prematuro" el primer sobreseimiento.

Así, el pasado 7 de mayo, Iceta declaró ante el Juzgado desmintiendo rotundamente las acusaciones y ahora llega una sentencia favorable para él que le libra de los delitos de los que le acusaban las exmonjas y que cierra definitivamente la causa.