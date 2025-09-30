Suspenden el desahucio de las exmonjas de Belorado tras recurrir la sentencia

Llegada de las exmonjas del monasterio de Belorado (Burgos) al juicio oral por su desahucio en el mes de julio R. Ordóñez ICAL

El Tribunal de Instancia de Briviesca ha acordado dejar sin efecto el desahucio de las exmonjas de Belorado (Burgos) que estaba previsto para el 3 de octubre después de que se aplazase un primer lanzamiento previsto para este pasado 12 de septiembre.

Según señalan fuentes judiciales, la decisión se toma después de que hayan recurrido la sentencia con fecha 31 de julio de la Audiencia Provincial de Burgos.

Ya un día antes del lanzamiento del 12 de septiembre, los magistrados decidieron posponer el desahucio al 3 de octubre para respetar los plazos previstos para la presentación de recursos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos.

Una vez se han presentado, el juzgado decide ahora suspender el lanzamiento y dejarlo sin efecto. En su momento, el aplazamiento del desahucio destacaron que suponía "un respiro para las hermanas del Monasterio de Belorado" justo 24 horas antes de que se produjese.

Tras recibir la notificación del juzgado tras el juicio del pasado mes de julio, las exclarisas se mostraron "contentas y satisfechas", además de trasladar su confianza en "la justicia divina".

En este sentido, reconocieron sentirse "perseguidas, pero Dios las ayuda en un contexto en el que el mejor juez es el tiempo", según destacó entonces su jefe de prensa, Francisco Canals, quien añadió que la suspensión entonces era "una buena noticia".

Por último, aseguraron que las exmonjas seguirían "adelante porque son útiles para la sociedad, representan un valor para España y son un ejemplo de liderazgo colectivo".

"Llevan toda la vida en su propio convento y encontrarán soluciones en un camino en el que aún quedan muchos acontecimientos", finalizaron.