Agreden con un arma blanca en el cuello a un joven de 25 años en Burgos
El hombre, de 25 años, ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Burgos.
Un joven de 25 años ha resultado herido tras recibir una agresión por arma blanca en la calle San Francisco de Burgos.
La sala de emergencias 112 ha recibido una llamada a las 23:57 de este lunes, 29 de septiembre, alertando de la agresión y explicando que el joven estaba sangrando.
El centro de emergencias dio aviso a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que envía una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.
La Policía en el lugar indica que se trata de una agresión por arma blanca y presenta una herida en el cuello.
El hombre ha sido atendido por la UVI móvil y, posteriormente, trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Burgos.