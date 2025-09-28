El rincón de Burgos elegido por MasterChef Celebrity para su prueba más original con una dieta prehistórica

Castilla y León brilla en ‘MasterChef Celebrity’ con una prueba en los Yacimientos de Atapuerca RTVE

Castilla y León vuelve a ser protagonista en el popular programa de Televisión Española MasterChef Celebrity, gracias a una prueba de exteriores desarrollada en los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, declarados Bien Patrimonio Mundial.

La emisión se podrá ver mañana lunes, 29 de septiembre, a las 22:50 horas en La 1 y en RTVE Play, en un programa producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia.

La grabación contó con la participación de destacadas autoridades y expertos, entre ellos la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho; el delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Saiz; el director gerente del Museo de la Evolución Humana y del Sistema Atapuerca, Rodrigo Alonso; y el director científico del Museo de la Evolución Humana, Juan Luis Arsuaga.

También estuvieron presentes los codirectores de los Yacimientos de Atapuerca, miembros del equipo de investigación y de Fundación Atapuerca, así como los alcaldes de Ibeas de Juarros y de Atapuerca, vecinos y asociaciones locales, sumando un total de ochenta participantes vinculados al Museo y a los yacimientos.

MasterChef Celebrity en los Yacimientos de Atapuerca

Esta participación forma parte de la estrategia de promoción de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través del Museo de la Evolución Humana y los Yacimientos de Atapuerca, con el objetivo de dar visibilidad nacional a estos recursos patrimoniales y llegar a públicos diversos.

Además de los Yacimientos, el programa incluye imágenes del Museo de la Evolución Humana y de la ciudad de Burgos.

Una dieta prehistórica

En MasterChef Celebrity, los famosos amantes de la cocina se enfrentan a desafíos culinarios ante un exigente jurado. En esta edición, los platos que preparan los participantes se inspiran en la dieta de nuestros ancestros.

Durante la emisión, Juan Luis Arsuaga explicará la importancia patrimonial y arqueológica de Atapuerca y cómo era la alimentación en la Prehistoria. Los equipos elaborarán un menú contemporáneo usando únicamente ingredientes que formaban parte de la dieta de los primeros humanos, con cuatro creaciones que serán degustadas por los comensales invitados.