La Tortuga de la Fortuna vende un suculento premio de la Bonoloto en Burgos

Un boleto sellado en Burgos ha resultado premiado con más de 45.000 euros en el sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 27 de septiembre de 2025.

El billete fue validado en el despacho receptor, de La Tortuga de la Fortuna, situado en la calle Jesús María Ordoño, 1. Corresponde a un premio de Segunda Categoría, al lograr cinco aciertos más el complementario.

En este mismo sorteo se han registrado otros dos boletos acertantes de Segunda Categoría. Uno fue sellado en la Administración de Loterías nº 133 de Barcelona, ubicada en la Travessera de les Corts, 199, y el otro en la Administración nº 11 de Narón (A Coruña), situada en el centro comercial Alcampo, en el polígono de la Ensenada de la Gándara.

En el reparto de premios, cada uno de los tres boletos de Segunda Categoría obtuvo un premio de 45.212,04 euros.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 01, 35, 27, 22, 42 y 47. El número complementario fue el 41 y el reintegro el 2. La recaudación del sorteo ascendió a 2.164.437 euros.

No se registraron boletos acertantes de Primera Categoría, con seis aciertos. Esto ha generado un bote que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto. En él, un único acertante podría ganar 600.000 euros.