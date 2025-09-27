Un invernadero camuflado entre frutales en Burgos escondía 72 kilos de marihuana listos para su recogida

La Guardia Civil ha localizado y aprehendido una plantación de marihuana en la comarca de la Riojilla burgalesa que se encontraba en el interior de un invernadero oculto entre frutales y al aire libre. La operación se ha saldado con la detención de un hombre de 55 años como presunto autor de un delito contra la salud pública.

La investigación arrancó en el Puesto de Belorado tras indicios de la posible existencia de un cultivo en proceso de floración. En una primera fase, los agentes obtuvieron pruebas concluyentes que condujeron hasta un invernadero integrado en una propiedad privada y levantado al aire libre, lo que permitía su camuflaje parcial.

Desde el exterior se distinguían plantas de cannabis con signos de cuidados específicos. Los ejemplares contaban con riego regulado y estaban acondicionados para su crecimiento. Las pesquisas llevaron a identificar al titular de la parcela, que reconoció la propiedad del invernadero y estuvo presente durante la inspección.

Invernadero en Burgos repleto de plantas de marihuana

En el interior se confirmó la existencia de una plantación de gran envergadura. Las plantas, cargadas de cogollos, fueron arrancadas y aprehendidas por los agentes, cuyo peso total en verde superó los 72 kilogramos. El material será entregado al Área de Sanidad de Burgos para su pesaje definitivo, análisis y valoración.

La estimación inicial sitúa su precio en el mercado ilegal en torno a los 142.000 euros. El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Briviesca.

La intervención se enmarca en la campaña que cada final de verano impulsa la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos. El dispositivo se centra en detectar cultivos ilegales de marihuana coincidiendo con la época de floración y recogida. Para ello se refuerzan los medios aéreos y terrestres en la búsqueda de estas plantaciones.