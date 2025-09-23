Dos jóvenes caen de un patinete eléctrico y uno de ellos queda tirado en la carretera en Burgos: han sido trasladados al hospital

Dos jóvenes de 17 años han resultado heridos tras caer del patinete eléctrico en el que circulaban por la carretera de Santander de Burgos, justo a la altura del Carrefour.

Ha ocurrido sobre las 19:35 horas y a consecuencia de la caída, uno de ellos ha quedado tirado en la calzada.

Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado la Policía Local y Nacional de Burgos y personal sanitario de Sacyl junto a una ambulancia de soporte vital básico.

Nada más llegar, los servicios de emergencias han atendido a los dos jóvenes y posteriormente los han trasladado en la ambulancia al hospital de la ciudad.