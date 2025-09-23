Dos jóvenes caen de un patinete eléctrico y uno de ellos queda tirado en la carretera en Burgos: han sido trasladados al hospital
Ambos han resultado heridos tras sufrir una caída a la altura del Carrefour de la ciudad.
Dos jóvenes de 17 años han resultado heridos tras caer del patinete eléctrico en el que circulaban por la carretera de Santander de Burgos, justo a la altura del Carrefour.
Ha ocurrido sobre las 19:35 horas y a consecuencia de la caída, uno de ellos ha quedado tirado en la calzada.
Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado la Policía Local y Nacional de Burgos y personal sanitario de Sacyl junto a una ambulancia de soporte vital básico.
Nada más llegar, los servicios de emergencias han atendido a los dos jóvenes y posteriormente los han trasladado en la ambulancia al hospital de la ciudad.