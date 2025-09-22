Carlos, el vendedor de la ONCE que ha repartido cinco cupones mágicos en Burgos: el botín asciende a 100.000 euros

Carlos, el vendedor de la Once que ha repartido 100.000 euros en Burgos Fotografía: La Once

Burgos salta de alegría gracias al Cupón Fin de Semana de la Once que ha dejado en la capital un botín que asciende a los 100.000 euros.

El vendedor de la Once que ha repartido esta gran cantidad es Carlos Reyes Molina. 100.000 euros repartidos en cinco cupones agraciados con 20.000 euros cada uno.

Todo dentro del Sorteo del Fin de Semana de la Once, y este domingo 21 de septiembre. Carlos ha repartido su suerte en su quiosco que se ubica en la calle Santiago de la capital burgalesa.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la Once son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.