Avisos amarillos por tormentas en Burgos y Soria: alertan de posibles crecidas súbitas

Crecida del río Ebro a su paso por Miranda de Ebro (Burgos) en una foto de 2024 112

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este viernes, 19 de septiembre, avisos amarillos por riesgo de tormentas en varias zonas del norte peninsular, entre ellas las provincias de Burgos y Soria, en Castilla y León.

El aviso afecta especialmente al tercio occidental de la cuenca del Ebro y al Sistema Ibérico, donde se esperan chubascos localmente intensos durante la tarde.

Ante esta situación, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha intensificado la vigilancia y advierte de la posibilidad, aunque con baja probabilidad, de que se produzcan crecidas súbitas en barrancos y cauces menores.

El aviso de la AEMET afecta también a las comunidades autónomas de Cantabria, La Rioja, Navarra, País Vasco (Álava) y Aragón (Zaragoza), durante la tarde de la jornada de hoy viernes.

Estas situaciones se darían principalmente en aquellas zonas donde las tormentas descarguen con mayor intensidad.

La CHE recuerda a los ciudadanos de Burgos y del resto de la comunidad que es fundamental seguir en todo momento las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informados de la evolución meteorológica a través de los canales oficiales de la AEMET (www.aemet.es