Identificados dos operarios por el incendio de Marmellar: tiraron cosas quemadas cerca de un aerogenerador y huyeron

La Guardia Civil ha identificado y puesto a disposición judicial a dos hombres de 43 y 47 años, como presuntos autores del incendio forestal de Marmellar de Arriba (Burgos), ocurrido el pasado 17 de agosto.

Ese mismo día, sobre las 15:00 horas, la central COS recibió un aviso informando de un incendio declarado en la zona. Nada más llegar al lugar, los agentes de la Guardia Civil constataron que el fuego se había propagado rápidamente debido a las condiciones ambientales existentes.

De este modo, la situación no pudo ser controlada hasta las 18:37 horas y gracias al trabajo de los servicios de extinción desplazados, que actuaron de inmediato para frenar el avance del fuego, que arrasó un total de 53,4 hectáreas.

Imagen de la investigación del incendio forestal en Marmellar de Arriba (Burgos) Guardia Civil

Como consecuencia, el Seprona de la Comandancia de Burgos inició una amplia investigación para determinar los detalles del suceso e identificar, en su caso, a los posibles autores.

Y es que, según la Guardia Civil, las conclusiones del informe técnico de investigación han sido determinantes en la investigación.

De este modo, tras la práctica de numerosas pesquisas y una exhaustiva inspección ocular sobre el terreno, se pudo conocer que el incendio se originó en una parcela en la que se habían llevado a cabo labores agrícolas mediante el uso de un recogedor de fardos y un tractor con empacadora.

Esto, en una fecha en la que Castilla y León se encontraba en situación de alerta por riesgo extremo de incendios forestales, con restricciones específicas para ciertas actividades agropecuarias en las horas a las que se produjo el suceso.

Se sabe que el fuego comenzó en el interior de la maquinaria, cuyo contenido ardió y fue arrojado por sus operarios a una zona de tierra próxima a un aerogenerador, así como que los trabajadores abandonaron el lugar apresuradamente.

De este modo, las llamas, favorecidas por la abundante vegetación seca y el viento existente, terminaron alcanzando una pequeña masa arbórea y varias parcelas destinadas al cultivo de cereal, algunas de las cuales aún no habían sido cosechadas.

Paralelamente, el fuego también llegó hasta una nave próxima, donde se calcinaron una retroexcavadora y diversos materiales almacenados. Si bien, afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales ni la afectación a animales.

Fruto de la actuación llevada a cabo a continuación por agentes del Seprona, los dos responsables han sido identificados, localizados y puestos, junto con las diligencias instruidas, a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos como presuntos autores de un delito de incendio forestal.