Las exmonjas de Belorado ganan otra batalla y retrasan su inminente desahucio: "Confiamos en la justicia divina"

El Tribunal de Instancia de Briviesca ha acordado suspender la fecha prevista para el desahucio de las exmonjas de Belorado proyecto para el 12 de septiembre y ha decidido posponerlo al 3 de octubre, con el fin de respetar así los plazos previstos para presentar recursos contra la sentencia del pasado 31 de julio.

Así lo han confirmado fuentes judiciales confirmando también el servicio de prensa de las exreligiosas que la nueva fecha fijada es para el 3 de octubre de 2025 a las 10:00 horas.

“El lanzamiento programado para este viernes 12 de septiembre ha sido suspendido. La Justicia resolvió posponer la medida y fijó una nueva fecha para el 3 de octubre a las 10:00 horas, debido a que los abogados presentaron un recurso dentro del plazo de 20 días hábiles”, apuntan desde el servicio de comunicación de las exreligiosas.

Añaden que el aplazamiento “supone un respiro para las hermanas del Monasterio de Belorado” quienes afrontaban la inminencia del desahucio en 24 horas.

El juicio se celebró el pasado 29 de julio y la sentencia se comunicó dos días después, el 31. Ahora, las exmonjas disponen de 21 días más tras la notificación del juzgado.

La fecha señalada coincide con la vigilia de San Francisco de Asís. Las hermanas han expresado sentirse “contentas y satisfechas”, confiando en “la justicia divina”.

Añaden que “saben que están perseguidas, pero Dios las ayuda en un contexto en el que el mejor juez es el tiempo”, afirma Francisco Canals, el jefe de prensa de las monjas que destaca que “esta suspensión es “una buena noticia”.

“Las monjas seguirán adelante porque son útiles para la sociedad, representan un valor para España y son un ejemplo de liderazgo colectivo, llevan toda la vida en su propio convento y encontrarán soluciones en un camino en el que aún quedan muchos acontecimientos”, finalizan.