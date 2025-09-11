Tres detenidos, entre ellos un menor, en un solo día en Burgos por violencia de género y malos tratos

La Policía Local de Burgos tuvo que detener el pasado domingo, 7 de septiembre, a tres hombres, uno de ellos un menor de edad de 15 años, por presuntos delitos de violencia de género y malos tratos en el ámbito familiar.

Los arrestados, de 15, 37 y 56 años, fueron puestos a disposición judicial tras los hechos. La primera detención tuvo lugar de madrugada, cuando agentes municipales de la Unidad de Respuesta Rápida (URR) tuvieron que personarse en un domicilio.

Fue en la avenida de los Derechos Humanos, donde un hombre de 37 años había agredido presuntamente a su pareja, protagonizando además una fuerte discusión con otro familiar en la vivienda y a quien también intentó agredir.

El segundo arresto se produjo sobre las 07:15 horas en las proximidades de la calle Severo Ochoa de la capital burgalesa.

La víctima, una mujer, manifestó a los agentes que fue golpeada en el rostro tras una discusión de pareja.

El hombre, de 56 años, había huido entonces del lugar de los hechos, pero fue localizado y detenido poco después en la calle Francisco Grandmontagne por los agentes de la Policía Local.

Finalmente, a las 20:40 horas de ese mismo domingo, una intervención conjunta entre Policía Nacional y Local en un domicilio de la calle José María Codón acabó con la detención de un menor de edad por su implicación en una agresión.

Las pesquisas realizadas por los agentes dirimieron que el joven de 15 años habría participado en una agresión a un familiar.