Atropello en Villalbilla de Burgos: herido un menor de 13 años tras ser arrollado cuando circulaba con su patinete
Ha ocurrido a las 21:15 horas de este jueves en la urbanización San Roque de la localidad.
Más sucesos en Burgos: Asalta un supermercado y agrede a una trabajadora en la cara con un arma blanca: ha ocurrido en Miranda de Ebro
Un menor de 13 años ha resultado herido en la noche de este jueves, 11 de septiembre, tras ser atropellado por un coche mientras circulaba con su patinete por Villalbilla de Burgos.
Sobre las 21:15 horas, la sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido varias llamadas alertando de lo ocurrido en la urbanización San Roque, de camino a Paraíso, y solicitando asistencia para el menor, que se encontraba herido en la cabeza.
Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl.
Si bien, por el momento se desconoce si el herido ha tenido que ser trasladado a un centro médico.