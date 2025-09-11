Asalta un supermercado y agrede a una trabajadora en la cara con un arma blanca: ha ocurrido en Miranda de Ebro

Calle de Miranda de Ebro en la que ha tenido lugar el suceso Google Maps

Una mujer de 57 años ha resultado herida durante un robo en un supermercado en Miranda de Ebro (Burgos).

Según informa el 112 Castilla y León, ha ocurrido en un establecimiento de la calle Arenal sobre las 16:18 horas de este jueves, 11 de septiembre, cuando la sala de operaciones ha recibido una llamada alertando del robo en el supermercado e informando que el asaltante ha agredido a una trabajadora del local en la cara con un arma blanca.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Policía Local de Miranda de Ebro y personal sanitario de Sacyl en una UVI móvil en la que, finalmente, la herida ha sido trasladada al hospital Santiago Apóstol de la ciudad burgalesa.