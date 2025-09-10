Tres detenidos tras una brutal pelea en Burgos: la víctima estaba semiinconsciente y con varios dientes partidos

La Policía Local de Burgos en imagen de archivo Policía Local de Burgos

La Policía Local de Burgos ha detenido a tres jóvenes de 19 años como presuntos autores materiales de una agresión que terminó con resultado de lesiones, como informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 5 de septiembre sobre las 5:00 horas de la madrugada después de que se recibieran varios avisos en la Sala 092 de la Policía Municipal.

En dichas llamadas se informaba de una pelea en la confluencia de la calle Cardenal Segura con la Plaza de los Castaños.

Varias dotaciones de la Policía Local de Protección Ciudadana (UPC) y Respuesta Rápida (URR), acudieron al lugar y localizaron a un varón tendido en el suelo, semiinconsciente, que había perdido mucha sangre.

Los agentes solicitaron un servicio de ambulancia, mientras dos sanitarias libres de servicio colaboraban en auxiliar a la víctima.

Los agentes recabaron información de los múltiples testigos que se encontraban en el lugar.

Pudieron identificar a tres varones implicados directamente y que habían huido antes de su llegada.

Un vehículo de la Policía Local logró localizar en la avenida del Arlanzón, frente al Coliseum, a estos tres jóvenes, deteniendo a dos de ellos.

El tercero saltó el malecón del río Arlanzón, no pudiendo darle alcance pese a estar ya identificado.

Sobre las 11:45 horas, y tras diversas pesquisas, se logró identificar al tercer implicado, procediéndose a su detención.