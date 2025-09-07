Cuatro heridas, dos de ellas niñas, tras volcar su coche en la AP-1 en Rubena

Cuatro personas han resultado heridas tras el vuelco de un turismo ocurrido en el kilómetro 11 de la autopista AP-1, sentido País Vasco, en Rubena (Burgos). Dos mujeres de 81 y 51 años y dos niñas de 11 y tres años, respectivamente.

Una llamada al 112 a las 9:24 horas solicitó asistencia y se avisó del accidente a la Guardia Civil de Burgos y al centro coordinador de urgencias de Emergencias Sanitarias, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

El personal sanitario atiende en el lugar a la mujer de 81 años a quien se traslada más tarde en UVI móvil al hospital de Burgos; y las otras tres son evacuadas al mismo hospital en la ambulancia de soporte vital básico.