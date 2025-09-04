Atropellan a un menor de 12 años en Aranda de Duero

Un menor de 12 años ha resultado herido tras sufrir un atropello en plena calle en Aranda de Duero.

Según han informado fuentes del 112, el suceso ha tenido lugar a las 17:46 horas en la calle Barrio Nuevo, en el cruce con la calle Puerta Nueva.

Se trataba de un menor quien había resultado herido tras ser golpeado por el turismo. Tal y como han asegurado, tenía una herida sangrante en la cabeza.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y han dado aviso a Emergencias Sanitarias- Sacyl, una de cuyas ambulancias atiende al joven herido.

Por otro lado, también en la provincia de Burgos, un hombre ha resultado herido en un brazo tras el vuelco de un camión que transportaba neumáticos usados.

El accidente ha tenido lugar a las 16:09 horas en Salas de los Infantes; en la carretera N-234; km 438. Como consecuencia del vuelco, el camión ha comenzado a arder.

El hombre estaba fuera del vehículo, consciente y herido en un brazo. Hasta el lugar, se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Burgos (que movilizan a los de Salas de los Infantes) y han dado aviso a Emergencias Sanitarias, Sacyl.