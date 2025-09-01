Dos accidentes en menos de una hora con autobuses urbanos implicados dejan varios heridos en Burgos

Día de accidentes con autobuses implicados en la provincia de Burgos, como ha informado el Servicio de Emergencias que habla de dos siniestros en apenas 55 minutos en la capital burgalesa que han dejado varios heridos.

El primer accidente se ha registrado a las 12:28 horas de la mañana del lunes, 1 de septiembre, tras la colisión entre un autobús urbano y un turismo en la carretera de Orón de Miranda de Ebro, a la altura de la residencia de la tercera edad ‘Ciudad de Miranda’.

Los alertantes solicitaban asistencia para el conductor del autobús, de 55 años, con dolor en el cuello, y para una pasajera de unos 70 años, con un golpe en la pierna.

El 112 daba aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía, a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una ambulancia.

Finalmente, Emergencias Sanitarias ha atendido finalmente a una única persona herida, una mujer de 83 años, que no tenido que ser trasladada al hospital.

Segundo accidente 55 minutos después

La segunda colisión, también entre un autobús urbano y un turismo, se ha producido a las 13:23 horas en la calle Condesa Mencía de Burgos, a la altura del número 104, como ha informado del 112.

En este caso se ha solicitado asistencia para una mujer de 23 años que presentaba, en principio, un leve dolor de cuello.

También se ha dado aviso, tras el suceso, a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para atender a la herida.