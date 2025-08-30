La Sierra de la Demanda celebra la gran Fiesta del Buitre Negro con liberaciones y marcajes

Huerta de Arriba (Burgos) se convirtió este sábado en el epicentro de la conservación de la biodiversidad con la celebración de la IX Fiesta del Buitre, organizada por GREFA en el marco del Día Internacional de los Buitres.

Vecinos de la comarca y visitantes de distintos puntos de España participaron en un evento que combinó divulgación, actividades lúdicas y un mensaje claro de defensa del medio natural.

El momento más esperado de la jornada llegó con el marcaje de cinco buitres negros a los que se colocaron emisores GPS como paso previo a su liberación en otoño.

La Sierra de la Demanda celebra la gran Fiesta del Buitre Negro con liberaciones y marcajes

De forma extraordinaria, grupos reducidos de asistentes pudieron presenciar de cerca las revisiones veterinarias y la colocación de los dispositivos, que permitirán seguir los movimientos de estas rapaces amenazadas y obtener información clave para su conservación.

Entre ellos destacó la historia de Daikini, un ejemplar rescatado en la Sierra de la Demanda tras la muerte de su progenitor al chocar contra un tendido eléctrico.

El huevo fue trasladado al centro de cría de GREFA en Majadahonda (Madrid), donde salió adelante gracias a una pareja nodriza. Ahora, tras meses de cuidados, ha regresado a su hábitat natural.

La Sierra de la Demanda celebra la gran Fiesta del Buitre Negro con liberaciones y marcajes

La fiesta, que reunió a centenares de personas, incluyó cuentacuentos, talleres, yincanas, una demostración con perros ecodetectores del Seprona y una paellada popular.

Por la tarde se organizó una “carroñada” para observar a los buitres alimentándose en libertad y varias conferencias sobre conservación, cerrando la jornada con conciertos en directo.

Desde 2017, GREFA desarrolla en la Sierra de la Demanda el Proyecto Monachus, con el que ha conseguido recuperar la población de buitre negro en el Sistema Ibérico norte, desaparecida durante más de medio siglo.

En la actualidad, la colonia cuenta con unas treinta parejas reproductoras y más de cuarenta pollos nacidos.

La celebración en Huerta de Arriba subraya que el buitre negro, catalogado en España como especie “Vulnerable”, no solo regresa a estas montañas gracias a la colaboración institucional y social, sino que se ha convertido en símbolo de un esfuerzo colectivo por devolver la vida a los ecosistemas de Castilla y León.