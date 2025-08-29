María José, el hada madrina que ha repartido casi 63 millones: "Ha sido un mal año y algo bueno tenía que pasar"

María José, la dueña de la administración, y la imagen de la administración que ha repartido un premio de casi 63 millones Cedida a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León

"Contentos, sorprendidos y emocionados", estas son las primeras palabras de María José Martínez, la dueña de la Administración de Loterías nº 20 de Burgos, que ha dado un premio de casi 63 millones de euros.

Ella ya se ha convertido en un hada madrina porque estas cantidades no se ven todos los días. Un jueves histórico que le ha cambiado la vida de una persona repartiendo uno de los mayores botes entregados por La Primitiva en los últimos años.

La dueña de la administración afirma, en declaraciones a El Español Noticias de Castilla y León que no se lo podía creer cuando se lo dijeron. "Fue un amigo el que me llamó y yo no me lo creía. Me metí en la página oficial y aluciné. Es la primera vez en la vida que damos un premio tan grande", expresa.

Una noticia muy necesaria porque, tal y como explica, han atravesado un "mal año". Y es que, precisamente, este bombazo le ha pillado en el pueblo porque hace unos meses se le salió el codo tras sufrir una caída y está escayolada.

Además, ha sido madre hace un año y su bebé "ha pasado unos meses muy malos". Por ello, sonríe y se emociona al contar esta increíble noticia: "Algo bueno nos tenía que pasar", afirma con un suspiro de alivio.

Reconoce que son una administración "pequeña" y que no están acostumbrados a ver estas cantidades de dinero. Aunque hace poco repartieron un premio de 120.000 euros y ahora la cifra asciende a los 62.701.970,91.

Martínez aún no sabe si subir o no a la administración a celebrarlo. "Estoy que no me lo creo, es una grandísima noticia. Me planteo el ir con las chicas a la administración aunque esté con el brazo escayolado", asegura con una amplia sonrisa.

El afortunado ganador acertó la combinación formada por los números 02, 38, 12, 19, 45 y 11, con el complementario 21 y el reintegro 5. El número Joker ha sido el 2841336.

Un día de suerte para Burgos con uno de los premios que cuesta mucho poder ver y que reparte alegría para quienes lo dan y también, por supuesto, para la persona agraciada que se lo lleva.