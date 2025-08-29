Detenido por agredir a un joven en una zona de ocio de Burgos: tenía una herida en la ceja

La Policía Local de Burgos ha detenido a un joven de 23 años como presunto autor de un delito de lesiones. Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo sobre las 02:15 horas en un establecimiento de ocio de las Llanas.

Un aviso informaba al teléfono de emergencia 112 de una presunta agresión en un establecimiento de la zona de ocio de las Llanas. Agentes de Policía encontraron en esta ubicación a un joven que manifestó haber sido agredido.

A este le acompañaban cuatro personas, que indicaron a los agentes quién era el presunto agresor. Este se valió de un objeto contundente, según los testigos, para golpear al hombre.

La víctima presentaba una herida en la ceja izquierda y sangraba abundantemente. Tras localizar al presunto agresor, los agentes de la Policía Local procedieron a su detención, acusado de un presunto delito de lesiones. Detenido