Desarticulan parte de una organización criminal con once víctimas en Burgos: controlaban las cuentas de WhatsApp

Un agente de la Guardia Civil investigando las estafas de la organización criminal internacional

La Guardia Civil ha detenido a dos personas de 24 y 29 años de edad como presuntas autoras de diversos delitos en el ámbito de la ciberdelincuencia. De acceso ilegal a sistemas informáticos, de blanqueo de capitales, de usurpación de estado civil y de estafa.

Con ello, se ha desarticulado la ramificación en España de una amplia organización a nivel internacional dedicada al cibercrimen, que actuaba mediante el control fraudulento de la aplicación WhatsApp para telefonía móvil.

Las primeras investigaciones se iniciaron el pasado mes de mayo, a raíz de la denuncia de una persona que relató que había perdido el acceso a su cuenta de WhatsApp, después de haber pinchado en un enlace.

Las pesquisas practicadas aclararon que algunos de sus contactos más cercanos recibieron mensajes en los que les solicitaba dinero para salir de una complicada situación. Alguno también recibió otro enlace similar al primero, por lo que se repetía el ciclo para captar nuevas cuentas con la intención de acceder a su agenda.

Como resultado, lograron determinar la implicación de, al menos, dos personas residentes en la Comunidad de Madrid, donde fueron detenidas días atrás. No obstante, aunque han dado por desarticulado el grupo, sospechan que dichos integrantes forman parte de una ramificación en España de una amplia organización a nivel internacional.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Lerma. El montante económico defraudado supera los 7.000 euros, aunque al lograr bloquear varias de las cuentas bancarias donde era estafado, han podido recuperar la mitad del botín.

Las cantidades solicitadas en cada operación, basada en la confianza entre contactos y el engaño, era de 400 euros de media.

Han aparecido 13 perjudicados, 11 en Burgos y provincia; 1 en Alcalá de Henares y 1 en Tenerife con edades comprendidas entre los 19 y 51 años.