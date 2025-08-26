Amenaza y persigue con un cuchillo a una menor y a su madre en el centro de Burgos: acaba detenido

Detenido en Burgos tras perseguir con un cuchillo a una menor cuando regresaba a su domicilio Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con efectivos de la Policía Local de Burgos, han detenido a un hombre de entre 25 y 30 años como presunto autor de un delito de amenazas, tras protagonizar un grave incidente el pasado viernes 22 de agosto en las inmediaciones del castillo, en el distrito centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron sobre las 21:30 horas, cuando el Centro de Emergencias 112 recibió el aviso del padre de una menor. Según la denuncia, el individuo, armado con un cuchillo, habría seguido a la adolescente hasta el portal de su domicilio.

La joven consiguió refugiarse en el interior del edificio y avisar de inmediato a sus padres.

Tras bajar a la calle, la madre localizó al sospechoso, momento en el que este supuestamente blandió el arma blanca contra ella mientras profería frases amenazantes. La mujer logró escapar y reunirse con su marido, mientras ambos alertaban de nuevo a la policía. El agresor huyó poco después.

Gracias a la descripción aportada y a las posteriores pesquisas, los agentes localizaron al presunto autor en su domicilio, situado muy cerca del lugar de los hechos, donde procedieron a su detención. En la intervención policial se incautó el cuchillo que presuntamente había utilizado.

El detenido fue puesto a disposición judicial tras la elaboración del atestado, decretándose como medida cautelar una orden de alejamiento respecto al domicilio de la familia denunciante.