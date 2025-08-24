El choque entre un todoterreno y un coche deja dos heridos en Hontoria de la Cantera: uno de ellos tuvo que ser excarcelado

La colisión entre un turismo y un todoterreno en el kilómetro 475 de la N-234, en Hontoria de la Cantera (Burgos), ha dejado dos heridos de 33 y 44 años respectivamente, uno de ellos grave.

A las 21:52 horas del sábado, el 112 recibió una llamada alertando del accidente y que tras el choque un hombre estaba herido y otro, que estaba más grave, se había quedado atrapado y tuvo que ser excarcelado por los bomberos.

El 112 da aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

El personal médico ha atendido y trasladado a los dos heridos, al hombre de 44 años en UVI móvil, y al de 33, en ambulancia de soporte vital básico, al Complejo Asistencial de Burgos.