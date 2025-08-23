La Lotería Nacional deja su máximo premio en dos pueblos de Castilla y León

Cae en un pueblo de Ciudad Real y otro de Albacete el primer premio de la Lotería Nacional

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha tocado con la varita de la suerte a dos localidades de Castilla y León.

Han sido ocho puntos repartidos por la geografía española los agraciados con su máximo premio: un primer premio de 600.000 euros al número 33585 y reintegros 5-9-4. Entre ellos, el municipio palentino de Saldaña, que ha consignado el premio en la plaza de España, número 3.

Pero también hay otra localidad en la que ha recaído el primer premio de la Lotería Nacional. En Gumiel de Izán (Real, 31), en la provincia de Burgos, la suerte también ha llamado a su puerta para llenar de felicidad y miles de euros al afortunado.