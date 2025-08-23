Herido un joven motorista tras caer por un desnivel y quedar en unos matorrales: trasladado en helicóptero al hospital

Un joven de 22 años ha resultado herido en un accidente en el kilómetro 18 de la BU-550, en San Pantaleón de Losa (Burgos).

Una llamada al 112 a las 11:28 horas de este sábado alertaba de que el motorista había sufrido una salida de vía, caído por un desnivel a la altura del puente de piedra sobre el río Jara, y había quedado en unos matorrales.

El 112 da aviso del incidente a Guardia Civil de Tráfico, a bomberos de Burgos, bomberos de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias, que envía una UVI móvil y un helicóptero medicalizado.

El personal sanitario que ha acudido al lugar ha atendido y trasladado al joven en helicóptero sanitario al Hospital de Cruces (Vitoria).