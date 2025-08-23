Herido un joven motorista tras caer por un desnivel y quedar en unos matorrales: trasladado en helicóptero al hospital
El joven se ha salido de la carretera BU-550, en San Pantaleón de Losa.
Más información: Herido un hombre tras caer al río en la zona de Las Aceñas de Zamora
Un joven de 22 años ha resultado herido en un accidente en el kilómetro 18 de la BU-550, en San Pantaleón de Losa (Burgos).
Una llamada al 112 a las 11:28 horas de este sábado alertaba de que el motorista había sufrido una salida de vía, caído por un desnivel a la altura del puente de piedra sobre el río Jara, y había quedado en unos matorrales.
El 112 da aviso del incidente a Guardia Civil de Tráfico, a bomberos de Burgos, bomberos de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias, que envía una UVI móvil y un helicóptero medicalizado.
El personal sanitario que ha acudido al lugar ha atendido y trasladado al joven en helicóptero sanitario al Hospital de Cruces (Vitoria).