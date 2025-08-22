Una mujer de 63 años, atrapada en su vehículo tras volcar en Quintanilla de la Mata

Una mujer de 63 años ha resultado herida en un accidente de un turismo en el kilómetro 198 de la N-IA, en Quintanilla de la Mata (Burgos).

La sala de operaciones 112 ha recibido un aviso a las 16:48 horas alertando de que el coche había volcado de lado y su ocupante se encontraba consciente pero sin poder salir por sus propios medios.

El personal sanitario la ha atendido en el lugar y, posteriormente, ha sido trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Burgos.

Hasta el lugar ha acudido la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Aranda de Duero y se ha dado aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de Lerma.