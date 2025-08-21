Suplanta la identidad de un conocido actor prometiéndole a una mujer un encuentro en Burgos: le estafa 500 euros

La Policía Nacional investiga en Burgos varias estafas cometidas y con pérdidas patrimoniales de decenas de miles de euros.

En el último hecho conocido los delincuentes han suplantado en la red social Instagram el perfil de un conocido actor extranjero, prometiendo a una mujer de Burgos un encuentro real.

Tras contactar con la víctima y lograr su confianza, con el pretexto de pertenecer a un club de fans, esta realizó una transferencia de 500 euros. Tras el primer pago, se solicitó nuevos pagos de la víctima para viajar a España, pagar la estancia y representación.

Un momento en el que la denunciante descubrió el engaño y denunció los hechos. Desde la Policía Nacional recomiendan tener cuidado con los perfiles sociales atractivos, de personas de éxito.

Y no realizar transferencias con distintas excusas, bien sean empresariales, enfermedades, problemas familiares, que provocan importantes pérdidas patrimoniales en las víctimas. Asimismo, piden no compartir información personal y cortar la comunicación sin seguir el juego de la persona sospechosa.