Dos heridos en un accidente entre un tractor y una moto en un pueblo de Burgos: uno de ellos un menor

Un hombre de unos 50 años y una menor de alrededor de 15 han resultado heridos este martes tras una colisión entre un tractor y una motocicleta en el punto kilométrico 1 de la carretera BU-V-6011, a la altura de Quintanaortuño (Burgos).

El accidente se produjo a las 19:29 horas, según informó el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, y obligó a dar aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a los servicios sanitarios de Sacyl para atender a los dos ocupantes de la moto.

Por otro lado, desde las 16:18 horas, el 112 recibió una veintena de llamadas alertando del incendio de una furgoneta en el kilómetro 72 de la AP-1, en Miranda de Ebro, en sentido Vitoria. Afortunadamente, no hubo heridos. En este caso, se dio aviso a la Dirección General de Tráfico, a los Bomberos y a la Consejería de Medio Ambiente.