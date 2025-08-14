Solidaridad en la mochila: Alcampo lanza su campaña de recogida de material escolar en CyL

Alcampo activa la campaña solidaria de recogida de material escolar en los hipermercados de Burgos y Aranda de Duero Cedida

Alcampo ha puesto en marcha, por quinto año consecutivo, su campaña de recogida de material escolar, que estará activa hasta el 10 de septiembre en 69 centros —entre hipermercados y supermercados— repartidos por todo el territorio nacional.

La iniciativa tiene como objetivo reducir la brecha social en la infancia y aliviar el impacto económico que supone para las familias en situación de vulnerabilidad afrontar la “vuelta al cole”.

En Castilla y León, participan activamente los hipermercados de Burgos y Aranda de Duero, que donarán directamente material escolar en especie valorado en casi 480 euros. Estas aportaciones se destinarán a familias vulnerables de la Comunidad.

Durante toda la campaña, cada centro contará con un punto de recogida para que los clientes puedan donar material escolar nuevo, como bolígrafos, rotuladores, cuadernos, mochilas o carpetas.

Las donaciones se entregarán a entidades sociales del entorno de cada tienda, que serán las encargadas de distribuir el material entre los niños y niñas que más lo necesiten.

Además de las aportaciones particulares, Alcampo realizará una contribución directa a nivel nacional de 25.500 euros en material escolar, que se distribuirá a través de ONG locales para reforzar la labor de las entidades colaboradoras.

La campaña comenzó en 2021 con el fin de facilitar que todas las familias afronten el inicio del curso en igualdad de condiciones. En la edición de 2024 se recogieron más de 36.000 unidades de material escolar.

Desde su inicio, la iniciativa ha supuesto la entrega de más de 439.000 euros en material, con una aportación directa de la enseña de casi 50.000 euros.

Esta acción se enmarca en el compromiso de Alcampo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, especialmente el ODS 1 (fin de la pobreza) y el ODS 4 (educación inclusiva, equitativa y de calidad).