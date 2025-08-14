Los secretos de Egipto se cuelan en Medina de Pomar con una divertida exposición para toda la familia: "Es una experiencia"

Imagen de la exposición 'Secretos de Egipto en el Alcázar' en Medina de Pomar Ayuntamiento de Medina de Pomar

Viajar a Egipto sin salir de España puede resultar impensable para cualquiera. Sin embargo, la localidad burgalesa de Medina de Pomar lo ha hecho posible a través de una espectacular exposición que se puede visitar hasta el próximo 31 de agosto en el Alcázar de los Condestables del municipio.

Bajo el nombre de 'Secretos de Egipto en el Alcázar', Medina de Pomar pone a disposición de vecinos y visitantes un divertido e interesante recorrido temático para toda la familia, por los secretos del país africano y con el conocido arqueólogo Tadeo Jones como protagonista.

Y es que es él, a través de una figura de 2,70 metros de altura, quien recibe y adentra a los visitantes en "una experiencia visual, inmersiva y llena de misterios" en un entorno incomparable como el del Alcázar, que solo podrá disfrutarse en este pueblo de Burgos, al menos de esta forma.

Tadeo Jones en la exposición 'Secretos de Egipto en el Alcázar' de Medina de Pomar Ayuntamiento de Medina de Pomar

"Hemos conseguido una exposición que nunca nadie ha podido ni va a poder ver en otro sitio porque ha sido hecha en exclusiva para Medina de Pomar por una empresa de Cantabria dedicada a la creación de todo tipo de materiales".

Así lo ha explicado en declaraciones a este periódico la concejala de Cultura y Turismo de Medina de Pomar, Nerea Angulo, quien, además, ha detallado que la exposición recoge, a lo largo y ancho de las dos salas temporales del Museo Histórico de Las Merindades, esculturas a gran escala, figuras egipcias de todo tipo, escenografías realistas y recreaciones de escenas míticas del antiguo Egipto "donde puedes sentarte y hacerte una foto".

Desde figuras humanas, dioses, camellos y esfinges, hasta tumbas milenarias, sarcófagos a tamaño real y diferente simbología, pasando por dos impresionantes esculturas del dios Anubis, de casi tres metros de alto y acompañadas de tigres y gatos egipcios.

Un compendio de elementos que convierten la exposición en "la más ambiciosa" del año y que se fusionan en un escenario perfectamente ambientado y cuidado al detalle que ya ha cautivado a miles de visitantes.

"En verano siempre apostamos por exposiciones familiares, temáticas y que atraigan a mucha gente. Además, intentamos superarnos cada año con muestras diferentes y llamativas, y este, buscando algo diferente que no se hubiese visto en la zona e incluso en la provincia, nos decantamos por la temática de Egipto", revela Angulo.

En este sentido explica que, a través de ella, desde el Ayuntamiento buscan que tanto vecinos como visitantes se acerquen al museo, pero también que disfruten de "todo lo que hay alrededor, beneficiando así a los comercios, bares y restaurantes" del municipio.

Imagen de la exposición de Medina de Pomar sobre los secretos de Egipto Ayuntamiento de Medina de Pomar

Nerea también ha destacado la buena acogida que está teniendo entre los visitantes, los cuales superaron los 5.000 en el mes de julio: "Las cifras son muy buenas y, además, sabemos que a la gente le está gustando mucho y la está recomendando. A los niños les impresiona y les llama muchísimo la atención", apunta.

La exposición se puede visitar los martes de 16:30 a 19:00 horas, de miércoles a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 y los domingos en horario de mañana, por un precio de cuatro euros por persona que incluye el acceso a la exposición, la visita al museo y una audioguía. Ahora bien, la entrada para los menores de 11 años es totalmente gratuita. ¿Te lo vas a perder?

Más actividades

Lo cierto es que esta no es la única actividad de la que se podrá disfrutar en los próximos días en Medina de Pomar.

El Ayuntamiento, a través del Área de Cultura y Turismo, tiene preparada una atractiva programación para lo que queda de verano que garantiza el disfrute de todo tipo de públicos.

Este mismo jueves, 14 de agosto, a las 23:00 horas, está previsto un concierto "muy íntimo" a la luz de las velas en la Plaza del Corral a cargo de Daniel Guantes.

El sábado 16 se celebrará una marcha nórdica gratuita a las 10:00 horas, la final del Torneo Benéfico Jesús María Pereda en el complejo deportivo El Sacinal de Villacomparada y una actuación del Festival de Circo de Medina en la pedanía de Villatomil de la mano de Los Centella, prevista para las 19:00 horas.

Además, la música regresará a Medina a partir de las 20:00 horas con una velada en la Ermita de Nuestra Señora del Rosario con Gladston Galliza como grupo protagonista.

A todo ello se suma una nueva sesión de cine de verano el viernes 22 de agosto en los soportales de la Plaza Mayor, donde se proyectará la película Wonka.

Del mismo modo, las próximas semanas también estarán marcadas por el deporte con la primera edición de la Alcázar Urban Race, una carrera ciclista nocturna que discurrirá por el entorno urbano del municipio el próximo 23 de agosto.

Ese mismo día, el Festival de Circo viajará a las 19:00 horas hasta la pedanía de Angosto de Loa con la actuación de Las Pituister, mientras que a las 20:00 Pablo Vila deleitará a vecinos y visitantes con un concierto que corre bajo el título de Mintiéndote a la cara y que tendrá lugar en el Ateneo Café Universal.

Ya el 28, Medina de Pomar celebrará la festividad de San Agustín. Una fecha marcada en el calendario de todos los medineses en la que habrá verbena con la orquesta Versus y actividades para los más pequeños, entre otras propuestas.

El viernes, 29 de agosto, Medina se vestirá de blanco con motivo del tardeo con temática ibicenca. Y finalmente, el sábado 30 a las 20:00 horas el municipio burgalés pondrá el broche final a su programación estival con un concierto de fin de verano en la Plaza del Corral a cargo de la banda municipal de música Carmelo Alonso Bernaola.

Un conjunto de actividades deportivas y culturales en "un entorno único" que bien merece una visita. Porque Medina de Pomar es historia, cultura, naturaleza, patrimonio, arte de calle... en definitiva, un pueblo lleno de encantos en el que, tal y como ha destacado su concejala de Cultura y Turismo, "siempre hay algo que hacer".