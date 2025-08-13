Muere un ciclista tras sufrir una caída a la salida de Mansilla de Burgos

Un ciclista de 52 años ha fallecido este miércoles, 13 de agosto, tras caer en el kilómetro 10 de la carretera BU-622, justo a la salida del municipio de Mansilla de Burgos, en el término municipal de Valle de Santibáñez.

Según han comunicado fuentes de la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, a las 09:19 horas se ha recibido una llamada avisando de que un ciclista se encontraba inconsciente en la calzada.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil y al servicio de emergencias del Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico al personal sanitario del centro de salud de Burgos Rural Norte.

Finalmente, los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre y confirmaron su fallecimiento.