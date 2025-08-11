Dos heridos tras el vuelco de un turismo en un pueblo de Burgos

Dos jóvenes de 26 y 30 años han sido trasladados al hospital de Burgos tras resultar heridos en un accidente de tráfico en Villafruela.

Ha ocurrido en el kilómetro 1 de la BU-P-1131 sobre las 07:45 horas. Pasados unos minutos, la sala de operaciones ha recibido un aviso alertando del vuelco de un turismo con dos ocupantes que se encontraban conscientes.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado personal sanitario del centro de salud de Lerma y una ambulancia de soporte vital básico en la que, finalmente, los dos heridos han sido trasladados al centro hospitalarios tras recibir una primera asistencia en el lugar de los hechos.