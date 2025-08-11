Detenido por amenazar a varias personas con una carabina y una navaja en un bar de Burgos

Un hombre de 48 años ha sido detenido este pasado viernes, 8 de agosto, después de presentarse en un establecimiento de hostelería de la calle Vitoria, próximo al antiguo Barrio de Gamonal, en Burgos, con una carabina de aire comprimido y una navaja de grandes dimensiones y amenazar a los presentes.

Fue arrestado por la Policía Local como presunto autor de un delito de amenazas graves en las que hizo uso de una "navaja de gran envergadura y un arma de fuego catalogada de 4º categoría en el vigente Reglamento de Armas", según relatan fuentes oficiales.

Los hechos se desencadenaron después de que el servicio del 112 alertara a las autoridades a las 22:10 horas de la presencia de un hombre amenazando a varios testigos en el citado bar con la navaja y con lo que, al principio por sus características y forma, parecía ser una escopeta de caza.

Unidades adscritas a Protección Ciudadana (UPC) y Respuesta Rápida (URR) se dieron cita en el lugar, donde tomaron declaración a varios testigos que informaron de las características y del itinerario por el que emprendió la huida el supuesto autor.

Este fue localizado poco después en la calle Candelas, donde se deshizo de la navaja e intentó abandonar el lugar al percatarse de la presencia policial.

Dada la gravedad de los hechos y la peligrosidad de las armas descritas por los testigos, los agentes activaron el táser de dotación, sin que fuera finalmente necesario realizar descarga.

Una vez consiguieron controlar la situación e identificar al hombre, localizaron las armas usadas en los hechos, una navaja de 40 cm de envergadura total y 17 cm de hoja y una carabina de aire comprimido que estaba guardada, en el interior de su funda, en otro establecimiento hostelero.

Ante tales hechos, las pesquisas realizadas y las armas intervenidas, los agentes de la Policía Local procedieron a la detención de este hombre de 48 años como presunto autor de un delito de amenazas graves.