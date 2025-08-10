Hospitalizado tras ser agredido con un arma blanca en la espalda y en el brazo en Burgos

Un joven de 23 años ha sido trasladado en UVI móvil esta pasada madrugada tras ser agredido con un arma blanca en la espalda y en el brazo en Burgos.

Los hechos han ocurrido en torno a las 03:17 horas de este domingo, cuando se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León por una agresión en la calle Calzadas de la capital burgalesa.

El aviso se ha trasladado a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil hasta el lugar de los hechos.

Finalmente, el personal sanitario ha atendido al joven de 23 años, que posteriormente ha sido trasladado hasta el Complejo Asistencial Universitario de Burgos.