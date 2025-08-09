Los fiordos burgaleses, una escapada llena de adrenalina entre paisajes exclusivos: "Es el Nueva York de los bosques"

En verano son muchos los que buscan un plan alternativo. Un destino en el que refrescarse y evadir las altas temperaturas que los días de agosto -y la ola de calor- están dejando en la Comunidad.

Castilla y León nunca deja de sorprender y alberga un sinfín de rincones con encanto para pasar un día diferente, divertido, en pareja, con amigos, familia o en solitario.

Cada día es posible realizar un plan diferente y encontrar un lugar de paz. Por ejemplo, navegando por un río. Y más si es por el Ebro a su paso por la provincia de Burgos, donde se atraviesan imponentes desfiladeros y gargantas en las que, además de unos espectaculares paisajes, se pueden observar buitres leonados o halcones peregrinos.

Desde principios de julio, un barco electrosolar surca las tranquilas aguas del Pantano de Sobrón. Un lugar perfecto y de ensueño para los amantes del turismo activo y de la naturaleza. Pero también para quienes buscan la aventura y los planes diferentes.

Lo cierto es que su entorno es envidiable. Está rodeado de las comarcas de Bureba- Ebro y Las Merindades, que es el Parque Natural Montes Obarenes- San Zadornil. Una espectacular masa forestal de encinas, hayas, bojs y secuoyas.

Tal es su magnitud y belleza que, incluso, son muchos los que le llaman 'El Nueva York de los bosques'. Sin duda, un espacio adaptado para recorrerlo tanto a pie como a caballo o en bicicleta eléctrica.

Sus tranquilas aguas y un entorno de ensueño Turismo Burgos

Un lugar espectacular para disfrutar con unas actividades que incluyen desde seis miradores que atraviesan los mejores paisajes hasta una travesía fluvial. Eso sí, sin olvidar el refrescante baño que los visitantes se pueden dar en territorio obarenses, donde se encuentran estos espectaculares fiordos burgaleses.

Quienes se adentran en esta ruta en barco descubren una nueva versión de la provincia burgalesa. El trayecto es de aproximadamente una hora de navegación en la que se puede disfrutar de las instantáneas que regalan los paisajes que rodean el embalse, así como el vuelo de aves acuáticas y otras más impresionantes.

La mirada del Pico Humión, la cumbre más alta de los Montes Obarenes, es testigo de toda la travesía por el río Ebro a su paso por el Pantano de Sobrón. Un espacio que se puede navegar desde el embarcadero de San Martín de Don, en el Valle de Tobalina.

Paisajes que enamoran

Hay seis miradores que ofrecen unos paisajes que enamoran. Los atardeceres son muy especiales y a través de ellos se puede ver, entre otros, al ave rapaz más grande de toda Europa: el buitre leonado.

Un ave que no es la única especie que sobrevuela estos bosques que se rompen en abruptas paredes rocosas tapizadas de una vegetación impresionante. También está el águila real o el halcón peregrino.

Además, la adrenalina está siempre presente en las diferentes vías ferratas que existen. En total son cinco y recorren los enclaves más impresionantes.

Una de las vías que se pueden recorrer, una experiencia llena de adrenalina Turismo Burgos

Se trata de Silanes y Tobera y Pancorbo, Oña y Bozoó. La primera de ellas tiene una dificultad media- alta y es la que más llama la atención de los turistas.

Se ubica en pleno desfiladero de la Canaleja, con el río Silanes rompiéndolo todo a sus pies, dispone ahora de un péndulo, tres puentes colgantes y una tirolina, si bien conviene que los viajeros que no están hechos a este tipo de emociones se asesoren antes con las empresas que organizan este tipo de escapadas en la zona. La vía de Tobera junto a la ermita de la Hoz es perfecta para ejercitarse entre roquedos rodeados de vegetación.

Rutas de cicloturismo

Los amantes de los deportes también tienen una cita muy especial puesto que hay cuatro caminos acondicionados como vías ciclistas en Medina de Pomar, Frías y Cillaperlata son otro de los atractivos de todo este territorio que se extiende por las comarcas de Bureba-Ebro y Las Merindades.

Unos trayectos en los que, sin duda, se descubren hermosos paisajes y se disfruta del sonido de los pájaros y del olor de la naturaleza por sus paseos.