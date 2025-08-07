Atropella a un hombre de 70 años en un pueblo de Burgos: ha sido trasladado en helicóptero al hospital
El suceso ha ocurrido esta mañana en la carretera BU-101
Un hombre de 70 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo en el municipio burgalés de Palazuelos de Muñó. El suceso ha tenido lugar a las 8:49 horas, en el kilómetro 15 de la carretera BU-101.
El 112 avisa a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias, que ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y ha activado también personal sanitario del centro de salud de Pampliega.
Tras ser atendido en el lugar, el herido ha sido trasladado en el helicóptero de Sacyl al hospital de Burgos.