Atropella a un hombre de 70 años en un pueblo de Burgos: ha sido trasladado en helicóptero al hospital

Un hombre de 70 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo en el municipio burgalés de Palazuelos de Muñó. El suceso ha tenido lugar a las 8:49 horas, en el kilómetro 15 de la carretera BU-101.

El 112 avisa a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias, que ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y ha activado también personal sanitario del centro de salud de Pampliega.

Tras ser atendido en el lugar, el herido ha sido trasladado en el helicóptero de Sacyl al hospital de Burgos.