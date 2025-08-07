Arranca el Sonorama, un motor económico y social de la Ribera: Franz Ferdinand y más de 750 empleos en cuatro días

El festival Sonorama Ribera, que se celebra hasta el próximo domingo 10 de agosto en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, se consolida un año más como uno de los grandes referentes del panorama musical español.

Pero más allá de su cartel artístico, el evento destaca por su impacto económico, su contribución al desarrollo local y su papel como escaparate de la identidad rural y cultural de Castilla y León.

En su cartel, que este año incluye nombres como Franz Ferdinand, Carolina Durante, Arde Bogotá o Siloé, el festival vuelve a combinar artistas consolidados con nuevas propuestas emergentes, manteniendo una fórmula que ha contribuido a su proyección nacional e internacional.

Con 28 ediciones a sus espaldas, Sonorama ha sabido mantener su esencia y crecer hasta convertirse en una cita que moviliza a más de 145.000 personas, genera alrededor de 750 empleos directos y produce un impacto económico estimado de más de 23 millones de euros en tan solo cinco días.

Una cifra que refleja la magnitud de un festival que trasciende lo musical para integrarse plenamente en la vida económica y social de la región.

Aporte de la Junta

Durante la presentación oficial de esta nueva edición, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha reafirmado el respaldo del Ejecutivo autonómico al festival, al que apoya con 216.250 euros en patrocinios a través de la Fundación Siglo y la marca Tierra de Sabor.

Precisamente, uno de los escenarios principales lleva el nombre de esta última, destacando la conexión del evento con los productos agroalimentarios de calidad de la comunidad.

Sonorama Ribera ha apostado de forma clara por lo local: más de 800.000 euros del presupuesto del festival se destinan a proveedores castellanos y leoneses, desde infraestructuras y sonido hasta servicios auxiliares.

Una inversión que no solo beneficia a los negocios de Aranda de Duero, sino que refuerza el tejido empresarial regional.

El festival también se distingue por su vertiente social y su compromiso con la inclusión. Desde 2021, Sonorama facilita el acceso a personas de colectivos vulnerables y este año ha reforzado su Programa de Accesibilidad e Inclusión, garantizando la plena participación de personas con diversidad funcional.