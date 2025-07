Las exmonjas de Belorado, rotundas en el día del juicio definitivo: “Este monasterio es nuestro”

El juicio por el desahucio de las exmonjas del Monasterio de Belorado ha quedado visto para sentencia este martes, tras la celebración, por fin, de una vista oral en el Juzgado de Primera Instancia de Briviesca.

En ella, las exclarisas defendieron su derecho a permanecer en el convento pese a haber abandonado la Iglesia Católica, mientras el Arzobispado de Burgos reiteró que ya no forman parte de la comunidad religiosa y, por tanto, carecen de título legal para ocupar el inmueble.

El abogado de las ocho religiosas, Florentino Aláez, argumentó que sus defendidas tienen derecho a separarse de la Iglesia y continuar viviendo en el monasterio. “Han ejercido su libertad de conciencia y de religión. Eso no implica la pérdida de sus derechos sobre el inmueble”, afirmó.

El letrado subrayó que Mario Iceta, que declaró la excomunión y la dimisión de la vida consagrada de diez hermanas, carece de poder de representación porque el único título representativo que invoca es el nombramiento de comisario pontificio y es ineficaz en España, después de la transformación de la entidad religiosa en asociación civil.

"Además es ineficaz de acuerdo a lo que ha dictado la Audiencia Provincial de Burgos en dos autos dictados este mes”, reseñó.

Sor Paloma, al ataque

Sor Paloma, que se personó en la vista acompañada de otras dos hermanas más, se refirió a la situación en la que se encuentran las monjas de más edad, y aclaró que tienen capacidad para decidir dónde quieren estar y con quién.

Asimismo, calificó al arzobispo de Burgos de “cobarde” y le acusó de pertenecer a la iglesia conciliar y de moverse por ambición para intentar quedarse con su convento.

Por su parte, Nacho de Gamón, portavoz del comisario pontificio Mario Iceta, solicitó al tribunal el desalojo inmediato de las religiosas, alegando que no tienen ninguna base legal para seguir habitando el recinto. “Han dejado de ser parte de la vida religiosa bajo la autoridad de la Iglesia y, por tanto, ya no pueden ocupar un espacio que no les pertenece”, explicó en declaraciones recogidas por Ical.

De Gamón celebró que finalmente se haya podido llevar a cabo la vista, tras dos aplazamientos anteriores, y expresó su sorpresa por la estrategia procesal del equipo legal de las exmonjas. “Su exposición no se ajustaba a lo que debía valorar la sala”, señaló, mostrándose confiado en que la sentencia será favorable a los intereses del Arzobispado.

La resolución judicial determinará si las exmonjas deben ser desahuciadas por haberse apartado de la doctrina católica, en un caso que ha generado gran repercusión por el conflicto entre la institución eclesiástica y las religiosas cismáticas.