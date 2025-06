La cantante Metrika, rotunda tras sufrir agresiones homófobas en Burgos: "Son nazis fracasados de 15 años"

Las fiestas de Sampedros de Burgos se han visto empañadas por un episodio muy desagradable que obligó a suspender el concierto de Metrika el pasado sábado, 28 de junio, coincidiendo, además, con la celebración del Día del Orgullo.

Nada más subirse al escenario, la cantante y su cuerpo de baile fueron víctimas de comentarios despectivos y homófobos, y también del lanzamiento de determinados objetos, entre ellos hielos, por parte de varias personas que se encontraban entre el público.

Y es que, a pesar de que la vocalista intentó continuar con la actuación pidiendo respeto por parte de los asistentes, finalmente, el grupo tuvo que retirarse por motivos de seguridad.

Así lo ha revelado la célebre cantante, conocida por abordar la sexualidad y el empoderamiento femenino en sus canciones, en sus redes sociales.

Pocos minutos después de suspender el concierto, Metrika recurrió a su cuenta de Instagram para explicar lo sucedido y manifestar su opinión al respecto.

"No me da nada de rabia que me hayan tirado hielos cuatro nazis fracasados de 15 años, pero me da mucha pena los comentarios tan feos que han hecho hacia una de mis bailarinas, deseándole la muerte por simple hecho de existir", expresó.

"Ahora parece que están orgullosos de ser subnormales de la pradera", apuntó al tiempo que pidió a la sociedad en su conjunto "controlar a los nazis de vuestras ciudades". "Fuera los nazis de espacios públicos".

Asimismo, la cantante pidió disculpas a los que sí fueron al concierto a disfrutar de su música y pidió que nadie se haga "mala sangre por esto", porque, según reveló, "volveremos".

Por su parte, MarcDa, la bailarina víctima de los comentarios homófobos vertidos por algunos de los asistentes también reapareció en redes sociales para denunciar y compartir con sus seguidores lo ocurrido.

Sin poder contener las lágrimas, esta lamentó no haber podido terminar su actuación por el hecho de que "nada más comenzar nos han empezado a tirar cosas, a llamarme maricón, hijo de puta y chupapollas, y a desearme la muerte sin ningún motivo".

"Hemos tenido que parar dos veces porque no dejaban de tirarnos cosas y de llamarme de todo cuando no he hecho nada. No lo entiendo, son cosas que no se las desearía a nadie", expresó visiblemente afectada.

En este sentido, defendió que ella lo único que intentó fue "hacer el bien, compartir su arte y demostrar que soy una persona válida". Si bien, lamentó que "lo que recibo sin ningún tipo de sentido es esto". "Estamos en 2025 y las cosas no cambian", apuntó.

Por todo ello, aprovechó la ocasión para pedir "a esa gente que reparte odio, que se pregunte por qué, porque a mí no apetece llenarme el corazón de su odio", afirmó.

"Simplemente pido amor y respeto, no quiero nada más, que yo he venido a trabajar y tampoco me dejan ser feliz", lamentó. A lo que añadió: "Esto no puede seguir así, por favor, ni en la calle ni en un puto escenario".

"Da terror"

La publicación de la bailarina no tardó en llenarse de mensajes de apoyo y cariño por lo ocurrido. Así, mientras la cantante Metrika le pidió no dejarse pisar "por cuatro reprimidos", otros usuarios anónimos optaron por mandarle "mucha fuerza" tras lo vivido.

Otros tantos también aprovecharon la ocasión para denunciar públicamente lo que el grupo tuvo que vivir durante la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT.

"Da terror que sigan pasando estas cosas", "todavía hay gente que se pregunta si es necesaria la lucha LGBT", "es inaceptable" y "qué dolor, es alucinante que esto siga pasando" son algunos de los comentarios que se han podido leer en Instagram.

Entre ellos, varios burgaleses también se han pronunciado, condenando la agresión y sumándose "a quienes defendemos la libertad de ser y expresarse sin miedo".

"Ninguna forma de odio tiene cabida en nuestra ciudad", ha afirmado uno. "Espero que a mucha gente le sirva este vídeo para cuestionarse", ha apuntado otro.

Decenas de reacciones con las que un gran número de usuarios ha mostrado su rechazo a este desagradable suceso que impidió a Metrika y su equipo de baile cumplir con su trabajo y a las que también se han sumado las de diferentes grupos políticos.

El grupo municipal de Podemos Burgos expresó su condena en un tuit en el que, además, exigieron a la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, y al Ayuntamiento "que realicen una declaración institucional".

Por su parte, desde el consistorio han denunciado "todos los actos, insultos y agresiones contra las personas" y han exigido "respeto para todos", mientras que determinadas organizaciones han convocado una concentración de repulsa este mismo lunes, 30 de junio, a las 20:00 horas en la Plaza Mayor de Burgos.

"Lo ocurrido es inadmisible, mostramos todo nuestro apoyo a Metrika y especialmente a su cuerpo de baile. La diversidad no se ataca y el odio no se tolera", ha apuntado CCOO Castilla y León en X.