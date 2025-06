Carolina Álvarez: "Los burgaleses tenemos fama de serios y no es así. Disfrutamos de las fiestas en la calle"

Carolina Álvarez Delgado es la concejala de Participación Ciudadana, Transparencia, Distritos y Festejos del Ayuntamiento de Burgos. Estos días no para porque quiere que todo salga a la perfección. Sin embargo, saca unos minutos para hablar con este medio.

Burgos abre este viernes, 27 de junio, las actividades de las Fiestas de San Pedro y San Pablo 2025. Festejos que se prolongarán hasta el próximo 3 de julio con una programación que viene cargada de actividades.

Conciertos, verbenas, toros, actividades para los más pequeños. Unos días de diversión asegurada y a los que no les faltará de nada con el color que también ponen las peñas y los forasteros que llegan a tierras burgalesas.

P.- Este viernes arrancan las Fiestas de San Pedro y San Pablo de Burgos 2025. ¿Con ganas?

R.- Con muchísimas ganas y expectación. Estamos deseando satisfacer los gustos y los deseos de la exigente sociedad burgalesa.

P.- Se van a prolongar hasta el próximo 3 de julio. ¿Es el momento más feliz del año para todos los burgaleses?

R.- En Burgos tenemos fiestas de verano y también de invierno. Nos encanta el invierno y el frío. Por ejemplo, tenemos la celebración de San Lesmes en enero, fiestas de Interés Turístico Regional o los festejos que se celebran en todos los barrios de la ciudad. Los burgaleses tenemos fama de serios y no es así. Disfrutamos de las fiestas en la calle.

P.- Burgos es una ciudad con mucha historia y tradición…

R.- Así es. Nuestra ciudad se fundó en el siglo IX y somos un lugar muy rico tanto en cultura como en tradiciones. Todo esto tiene un traslado a las fiestas.

P.- ¿Qué suponen las fiestas en el plano cultural?

R.- Todo es cultura. Todo lo que tenga tradición y conocimiento forma parte de nuestra cultura y en las fiestas mayores de esta semana queremos poner esa componente cultural en valor. Los burgaleses están muy orgullosos de lo suyo.

Burgos es un municipio y una provincia que tiene una riqueza muy grande. Tenemos el folclore. También el Canto de las Marzas, una rica tradición en bailes o la matanza tradicional.

P.- La música es muy importante en este plano cultural

R.- A través del folclore, por ejemplo, en Burgos se tiene la cultura tradicional muy presente. A través de la música también. Contaremos, en estas fiestas con varios escenarios, incluso con uno en el que se va a poder disfrutar del flamenco.

P.- ¿Desde alguna otra actividad se quiere ensalzar esta parte cultural?

P.- Al final, desde todas. También contamos con fuegos artificiales. Hemos introducido un espectáculo para poder contemplar desde una distancia de 10 metros la belleza de los fuegos. Lo haremos por segundo año consecutivo.

Imagen de unas Fiestas de Burgos anteriores. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

P.- Y luego está la gastronomía…

R.- La gastronomía está muy presente en la ciudad. No solo con la morcilla IGP. Va más allá. En Burgos, la comida te crea sensaciones. Lo que te provoca sensaciones es cultura y arte. Tenemos un elenco muy importante de restauradores que juegan con los productos tradicionales y también con otros más modernos.

Desde el Ayuntamiento de Burgos ponemos en valor esta dedicación de la hostelería y en estos días grandes de las fiestas sacamos los platos a la calle principal de la ciudad en una gran iniciativa que puso en marcha nuestra alcaldesa, en un entorno que, visualmente, gusta, con flores y sombras artificiales. Se pueden degustar así los platos donde los restauradores seleccionados por la Asociación de Hostelería nos mostrarán sus creaciones.

P.- ¿Son las de este año, las mejores fiestas de la historia?

R.- Para mí, como burgalesa, las mejores fueron las del pasado año porque estas, todavía no han empezado. Vamos a tratar de superarlas.

P.- El Ayuntamiento de Burgos ha confeccionado un amplio programa de actividades para todos los públicos. ¿Está satisfecha la concejala?

R.- Por ahora sí. La satisfacción llega día a día. Viendo que todo sale bien y que los vecinos están satisfechos. Tengo que ver en los demás ese grado de satisfacción. Es complicado elegir cantantes, eventos o actividades para que gusten a todo el mundo, pero ese es el objetivo: traer cosas que gusten a todo el mundo. Consiguiendo esto nos sentiremos satisfechos.

P.- ¿Cuál es el presupuesto para estas fiestas?

R.- Se va a los 2.200.000 euros con IVA. Es un importe parecido al del año pasado contando con todos los parámetros. Hasta con las horas extra de los agentes de la Policía.

P.- Sé que me va a decir que, con todo, pero ¿Con qué evento o actividad se quedaría la concejala?

R.- Es muy difícil. Cada actividad te aporta algo diferente. La Ofrenda a Santa María La Mayor es muy emotiva y me trae grandes recuerdos de cuando era niña e iba con mi abuela. Este año vamos a introducir una estructura metálica que vamos a cubrir de flores emulando un manto para ganar en vistosidad.

P.- Es un momento de gran emotividad esa ofrenda.

R.- Es una mañana que se vive con mucha emotividad. Muy bonita. Las asociaciones, agrupaciones, peñas y demás van en comitiva y procesión por las calles del centro de la ciudad con un ramillete para colocarlo a los pies de la Catedral. Tiene un gran encanto y emoción. También escuchar el himno de Burgos que este año cumple 100 años desde que se compuso y el que viene 100 desde que se cantó por primera vez. Es muy bonito y refleja el espíritu castellano de los burgaleses. Todos los recuerdos de la infancia son muy emotivos.

P.- Es complicado, por tanto, quedarse con una sola actividad.

R.- Es complicado. Me quedo con toda la semana. Darlo todo en esta Semana Grande de Fiestas en Burgos. También con la importancia de tener una oferta para todos los gustos y estar, prácticamente, las 24 horas en la calle.

P.- El primer día es uno de los grandes y los pregoneros serán los jugadores del San Pablo Burgos. ¿Por qué ellos?

R.- El año pasado fue el rugby. Este año el baloncesto. Burgos es un diamante por descubrir y el deporte es una de nuestras señas de identidad. Contamos con un club de fútbol en Segunda División, con uno de baloncesto que ha ascendido y van a ser los pregoneros y con otro que está en LEB Oro como es el Tizona. Equipos de rugby, de ciclismo y muchos espacios verdes para practicar estos deportes. Es normal que los pregoneros estén asociados al mundo del deporte porque nos llenan de éxitos. Son merecidos pregoneros.

P.- En el programa hay mucho protagonismo para los más pequeños… Son parte imprescindible de las fiestas.

R.- Aunque, como vengo recalcando, hay actividades para todos, los pequeños también tienen su espacio. El año pasado, en el Paseo de la Isla, creamos Isla Fantasía y ahí vamos a concentrar todas las actividades infantiles. Seguro que sus abuelos y sus padres también se acercan. Los pequeños van a tener, del 28 de junio al 3 de julio, en ese lugar y cada día, dos eventos de títeres diferentes. También conciertos en familia y circo, además de teatro y espectáculos de paseantes en movimiento.

P.- Han puesto mucho empeño también en un aspecto clave como es la accesibilidad.

R.- Una cosa muy importante es que todos los espectáculos para los pequeños están adaptados a las vulnerabilidades de las personas. Siempre hemos mirado por el bien de las personas con movilidad reducida. Este año vamos más allá para incorporar a personas con vulnerabilidad tanto sensitiva como auditiva. Va a haber, en los escenarios, personas de interpretación de lengua de signos. Habrá también subtítulos en tiempo real.

Carolina Álvarez con la reina de las Fiestas de Burgos 2025 Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

P.- Es un tema de gran relevancia este de la accesibilidad, sobre todo en las fiestas, ¿Tienen en mente alguna acción más?

R.- Sí. Vamos a implantar las mochilas vibratorias para que las personas con problemas auditivos sientan la música sin ningún tipo de problema. Sin quitarse sus audífonos y para que perciban mejor los sonidos musicales. Queremos que todo el mundo pueda disfrutar. Trabajamos para acercarnos a todas las sensibilidades. Para que todo el mundo pueda pasárselo bien durante los festejos. Las usaremos en varios conciertos de los escenarios céntrico y excéntrico.

P.- Además de las verbenas. ¿Qué van a aportar a las fiestas?

R.- Las verbenas son muy importantes en cualquier fiesta. Algo que triunfa en la sociedad son esas verbenas y charangas. Vamos a tener, del 27 de junio al 3 de julio, verbenas a lo largo y ancho de toda la ciudad, en distintas ubicaciones. En el centro serán en la calle Virgen del Manzano ya que la Plaza de San Juan está de obras y hemos tenido que cambiar la ubicación. Son verbenas y charangas de nivel y contrastadas.

P.- Ya me ha hablado un poco de los fuegos artificiales anteriormente, pero son otro de los momentos más bonitos de todas las fiestas.

R.- Los fuegos artificiales son otro de los momentos claves para aportar ese colorido a los festejos. Destaco de nuevo el espectáculo del día 3 de julio que va a contar con teatralización preciosa, con música, danza y para llegar a la explosión de esos fuegos. Será un espectáculo que tendrá la guinda del fuego.

P.- Los toros también tienen una gran importancia durante estos días en Burgos.

R.- Los toros y la Feria en Burgos, aunque sea una Plaza de Segunda, no desmerecen. Me gusta ir a los toros y los disfruto mucho. Los carteles son buenos y este año no se queda atrás.

P.- Y, por supuesto, los conciertos… Carlos Baute, La MODA, Fangoria… El programa es muy completo.

R.- Tenemos en la Plaza de Santa Teresa el Escenario Céntrico y luego contamos con otras zonas con distintos estilos musicales, con una zona en la que también estará muy presente el flamenco. Por el Escenario Céntrico pasarán grupos como La Moda, Abraham Mateo o Carlos Baute y también Fangoria. Tengo muchas ganas de este concierto porque sus canciones son eternas.

En el Escenario Excéntrico también vamos a contar con conciertos como el de Xzibit, el 27 de junio. El de Mago de Oz el día 29 del mismo mes o el de Maruja Limón, el 30 de junio además de con La Casa Azul el 1 de julio o un concierto sorpresa del 2 de julio en el lugar.

En Burgos contamos también con grandes grupos que van a llenar de música las calles de la ciudad estos días. También, en el apartado musical, hemos buscado contar con un poco de todo y para que todo el mundo disfrute.

P.- ¿Qué aportan a Burgos, en lo económico, estas fiestas? ¿Cuántas personas pueden pasar por la ciudad estos días?

R.- Es difícil estimar los datos de retorno de esa inversión de 2,2 millones de euros. El retorno principal pasa por conseguir que nuestros vecinos nos digan que han sido las mejores fiestas de su vida. O por saber que no hay plazas disponibles en hoteles. O que no hemos contado con sitios para tomar algo porque estaba todo a tope con la satisfacción que les produciría a los hosteleros. Esta semana atrae a mucha gente a la ciudad. Ser referentes y dar un buen servicio a los foráneos es nuestro objetivo. Es un buen momento también para vender los productos gastronómicos de toda la provincia y Comunidad Autónoma.

P.- Muy importante también que no haya sustos ni hechos indeseados. ¿Se va a reforzar también la seguridad?

R.- Sin duda. Además de con todos los efectivos de la Policía Local, como más cercana, tenemos también servicio de Protección Civil con 70 voluntarios y todos los eventos están reforzados con seguridad privada. Tenemos unas fiestas seguras. Los burgaleses somos gente tranquila a la que le gusta divertirse pacíficamente.

P.- Objetivo y deseo de la concejala mirando a las fiestas.

R.- Que al finalizar las fiestas mis vecinos digan que han sido las mejores de su vida. Ellos te ponen el listón muy alto para que tengamos que superarnos año a año y el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos asume el reto.